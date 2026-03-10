SON DAKİKA: İstanbul'da "simsar çetesi" çökertildi! Hastane personeli gibi davranıp hastaları tuzağa çekmişler...

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu maliyesini zarara uğratan dev bir şebekeyi takibe aldı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde odaklanan incelemelerde; kendilerini hastane görevlisi gibi tanıtan bazı eczane aracılarının, veri giriş personeliyle iş birliği yaptığı ortaya çıktı. İstanbul'da kaza gibi haberlerin aksine bu kez suçun merkezi hastane koridorları oldu.