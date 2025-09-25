SON DAKİKA… İstanbul’da taksi skandalı: Taksi şoförü müşterinin kredi kartından 400 bin TL para çekti!

TURİST YOLCUNUN KREDİ KARTINDAN 400 BİN TL ÇEKMİŞLER

Öyle ki bir taksi sürücüsünün turist yolcunun kredi kartından 36 bin lira çektiği, başka bir taksi sürücüsünün ise turist yolcunun kredi kartından iki seferde toplam 400 bin lira çektiği tespit edildi. Bunun üzerine turist yolculardan fazla ücret alan taksilerin çalışma ruhsatları iptal edildi.