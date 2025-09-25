SON DAKİKA… İstanbul’da taksi skandalı: Taksi şoförü müşterinin kredi kartından 400 bin TL para çekti!

SON DAKİKA… İstanbul'daki taksi skandallarının ardı arkası kesilmedi. Yalnızca yabancı müşteri alan, fazla ücret çıkaran, taksimetreyi çalıştırmayan taksiciler, vatandaşı canından bezdirdi. Son yaşanan skandal ise pes dedirtti.
TURİST YOLCUNUN KREDİ KARTINDAN 400 BİN TL ÇEKMİŞLER
Öyle ki bir taksi sürücüsünün turist yolcunun kredi kartından 36 bin lira çektiği, başka bir taksi sürücüsünün ise turist yolcunun kredi kartından iki seferde toplam 400 bin lira çektiği tespit edildi. Bunun üzerine turist yolculardan fazla ücret alan taksilerin çalışma ruhsatları iptal edildi.
Bu kapsamda, taşımacıların veya şoförlerin, İBB Ulaşım Akademi tarafından verilecek olan mevzuat, İstanbul şehir bilgisi, güvenli sürüş tekniği, yabancı dil ve benzeri konulardaki zorunlu sınıf eğitimini tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şartı aranıyor.
EĞİTİM ÜCRETİ 15 BİN TL!
Toplantıda ayrıca taksimetre açmama, yanlış park, araçta sigara içilmesi, yetersiz ehliyet ve alkol kullanılması gibi taksi taşımacılarına yönelik 1019, sürücülere yönelik 707 cezanın karara bağlanması kabul edildi.