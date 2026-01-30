SON DAKİKA | İstanbul’da trafik kilit! Harita kırmızıya döndü: Yoğunluk yüzde 90’a dayandı

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadarki kesimde de trafik yoğunluğu görülüyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafikte araçlar ağır seyrediyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri, İstoç çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu-Avrupa yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.