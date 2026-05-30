SON DAKİKA: İstanbul’da vahşet! Bana mı güldünüz diyerek dehşet saçtı! 20 yaşındaki Zehra yardım isterken...

"SİZ BANA NİYE GÜLDÜNÜZ' DİYEREK KURŞUN YAĞDIRDI"

Hızla gençlerin yanına giderek, "Siz bana niye güldünüz?" sözleriyle sataşmaya başlayan Ümit A., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla 'Yok abi biz video izliyoruz ona güldük sana gülmedik' diyen Muhammed Emin A. ve arkadaşına yönelik ateş açtı. Açılan ateş sonucu Muhammet Emin A. yaralandı.

SİLAH SESİNE YARDIMA KOŞTU CANINDAN OLDU

Sokakta yankılanan peş peşe silah sesleri üzerine, yakın bir apartmanda bulunan 20 yaşındaki Zehra Aydın ve arkadaşı A.A. neler olduğunu anlamak ve yardıma koşmak için hemen dışarı fırladı. Ancak o esnada gözü dönmüş saldırgan, dışarı çıkan kişilere dönerek bu kez de "Bana niye bağırıyorsunuz?" diye sataştı ve elindeki silahla rastgele ateş etmeye devam etti.