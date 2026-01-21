SON DAKİKA | İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! İşte istenen cezalar...

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden Bilal Hancı, 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle, Abdullah Gençal tutuklama talebiyle, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.