Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | İstanbul'daki konsolosluk saldırısının şüphelileri adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 11.04.2026 10:32

İstanbul’da İsrail Konsolosluğu’na yönelik hedeflenen fakat İstanbul Emniyeti’nin başarısıyla bertaraf edilen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 12’si adliyeye sevk edildi.

  • ABONE OL
İstanbul'da geçtiğimiz hafta Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu'na yönelik hedeflenen fakat İstanbul Emniyeti'nin başarısıyla bertaraf edilen terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Silahlı Terör Örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen ve iki polisin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 17 kişinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 12'si adliyeye sevk edildi. Terör saldırısında saldırıyı gerçekleştiren bir terörist öldürülmüş, diğer iki terörist ise yaralı olarak ele geçirilmişti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz