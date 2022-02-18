Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İşte Türkiye’nin konuştuğu dolandırıcı! Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı’yı hedef almıştı!
Giriş Tarihi: 18.2.2022 13:22 Son Güncelleme: 18.2.2022 14:16

Son dakika: İşte Türkiye’nin konuştuğu dolandırıcı! Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı’yı hedef almıştı!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika: İşte Türkiye’nin konuştuğu dolandırıcı! Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı’yı hedef almıştı!

Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı dolandırılmıştı... Zanlının görüntüleri ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları

Son dakika haberine göre; İstanbul'da bir özel üniversitede görev yapan Prof. Dr. Nilüfer Narlı'dan telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 500 bin lira ve yüklü miktarda ziynet eşyası aldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Görüntüler ortaya çıktı! İşte böyle dolandırdılar! Ünlü sosyolog 500 bin lira para ve ziynet eşyası kaptırmıştı | Video

Şoke olan Nilüfer Narlı, "Vatana, millete hizmet ediyorsun, MİT'le ortak operasyon yapıyoruz. Çeteyi çökerteceğiz diyerek kandırdılar" açıklamasını yaptı.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ise a haber canlı yayınında Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık olayının detaylarını anlattı. Ayrıca ilk kez ortaya çıkan görüntüler de canlı yayında paylaşıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı…

SON DAKİKA! İşte Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcı! Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı böyle dolandırıldı | Video

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Son dakika: İşte Türkiye’nin konuştuğu dolandırıcı! Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı’yı hedef almıştı!
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