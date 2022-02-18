Son dakika: İşte Türkiye’nin konuştuğu dolandırıcı! Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı’yı hedef almıştı!

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ise a haber canlı yayınında Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık olayının detaylarını anlattı. Ayrıca ilk kez ortaya çıkan görüntüler de canlı yayında paylaşıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı…

SON DAKİKA! İşte Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcı! Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı böyle dolandırıldı | Video