Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:21 Son Güncelleme: 17.12.2025 11:05

SON DAKİKA… İzmir Buca’daki börekçide mide bulandıran görüntü: Fare tezgahta gezip ürünleri yedi!

SON DAKİKA… Gıda güvenliğiyle ilgili tartışma yaratacak görüntünün adresi bu kez İzmir’di… Buca İlçesi’nde çekilen görüntüde, bir farenin börekçi vitrininde dolaştığı hatta ürünleri yediği anlar, tepki çekti. Mide bulandıran görüntülere vatandaşlardan tepki yağarken, denetimlerin sıklaştırılması istendi.

SON DAKİKA… Halk sağlığı bir kez daha hiçe sayıldı… Olay bu kez İzmir'in Buca İlçesi'nde yaşandı… Bir börekçi dükkanında çekilen görüntüler, mide bulandırdı.

Cam vitrinin içinde bulunan böreklerin üzerinde bir farenin dolaştığı ve ürünleri yediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği anlara tepki yağdı.

Buca'da bir börekçide rezalet görüntüler! Fare tezgahta gezip ürünleri yedi | Video

TEK TEK DOLAŞIP YEDİ!

Görüntülerde, cam vitrin içinde sergilenen böreklerin üzerinde bir farenin rahatça dolaştığı hata yemeye çalıştığı anlar yer aldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere, tepki yağdı.

Vatandaşlar, gıda satışı yapan işletmelerin hijyen kurallarına uyması gerektiğini belirtirken yetkililere de denetimlerin artırılması için çağrı yaptı.

İŞLETMEDEN SAVUNMA: "TÜM ÜRÜNLERİ ÇÖPE ATTIK"
Görüntülerin tepki çekmesi üzerine işletme yetkilileri, olayın ardından mekanın ilaçlandığını savundu. Tedbir amaçlı olarak içeride bulunan tüm unlu mamullerin ve malzemelerin imha edilerek çöpe atıldığını iddia eden işletme, gerekli hijyen çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Şikayet üzerinde belediye ekiplerinin yaptığı denetimler sonucunda işletmeye yasal işlemler uygulandı, söz konusu yerin mühürlenerek faaliyetten men edildiği vurgulandı.

