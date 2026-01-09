SON DAKİKA: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’nın tahliyesine itiraz

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada Tunç Soyer ile Heval Kaya'nın tutuklu bulunduğu 65 sanığın yargılanmasına geçtiğimiz günlerde devam edildi. Duruşmada söz alan sanıklar ve avukatları ile mağdurlar ve avukatları da bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirtip, yeniden bilirkişi raporu alınması yönünde talepte bulunmuştu.

'TUGAY BİZİMLE GÖRÜŞMEDİ'

Tanık olarak dinlenilen Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirdi. Uslu, "Son 2 yıldır inşaatlarımız neden durdu? Kalan inşaatlar neden çürümeye terk edildi? 2 yıldır görevde olan Cemil Tugay bizimle bir kere görüşmedi. Tunç Soyer devam ediyor olsaydı inşaatlar biterdi. Cemil Tugay geldiğinde devam ettirseydi 3'üncü etap tamamen biter, 4'üncü etabın da yarısı biterdi. İnşaatlar devam etse bunlar olmazdı" ifadelerini kullandı.

SAVCI MÜTALAASINI SUNDU

Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. İddia makamı, yeminli bilirkişilerin kamu görevli olmalarının tarafsızlıklarını etkilemeyeceğinden bilirkişi heyetinin reddi taleplerinin reddi, yeni bilirkişi raporu aldırılması kararının heyete bırakılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin kabulü, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ve adli kontrol hükümlerinin de devamı yönünde görüş bildirdi.

SOYER VE KAYA'YA TAHLİYE

Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Heyet, tutuklu sanıklar Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın oy çokluğuyla yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet ayrıca yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın katılma talebinin kabulüne ve eksik belgelerin beklenmesine hükmedip davayı 26 Mart'a erteledi.

BAŞSAVCILIKTAN TAHLİYEYE İTİRAZ

Mahkeme heyetinin tahliye kararının ardından flaş bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir 23.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından Mustafa Tunç SOYER ve Heval Savaş KAYA hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kılmak, kamu zararı oluşturmak ve şirket faaliyetleri çerçevesinde kooperatif şirketlerini aracı kılmak' suçlarından 17 Temmuz tarihinde Şenol Aslanoğlu, Mustafa Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Barış Karcı'nın aralarında bulunduğu 65 sanık hakkında iddianame düzenlemiş ve sanıklar hakkında dava açılmıştı.