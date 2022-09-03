SON DAKİKA: İzmir’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Ege Denizi Kuşadası ya da İzmir merkezli depremin şiddeti sorgulanıyor. Sarsıntılar ardından Aydın, İzmir ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı. Peki, Aydın'da İzmir'de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
SON DAKİKA: İZMİR DEPREM!
İzmir ve Aydın ilinden gelen son dakika haberine göre çevre halkı korkutan bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan gelen son bilgilere göre depremin büyüklüğü 3.7 olarak belirlendi. Merkez üssü İzmir Menderes / Kuşadası Körfezi olarak belirlendi.
Depremle ilgili can ve mal kaybı bilgisi gelmedi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.