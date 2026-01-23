SON DAKİKA... İzmir’de duvar faciasında doktor Mehmet Fatih Baltacı ile eşi hayatını kaybetmişti: İstenen ceza belli oldu!

"VİCDANEN KENDİMİ RAHATSIZ HİSSEDİYORUM"

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Ceylan, yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ceylan, "Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Vicdanen kendimi rahatsız hissediyorum." ifadelerini kullandı. Taraf avukatlarının savunma için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, Ceylan'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 19 Şubat tarihine erteledi.