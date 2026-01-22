Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: İzmir'de her yağış sonrası aynı manzara! Belediye izledi vatandaş korkuluklara sarıldı!
Giriş Tarihi: 22.01.2026 11:25

SON DAKİKA: İzmir'de her yağış sonrası aynı manzara! Belediye izledi vatandaş korkuluklara sarıldı!

İzmir’de her sağanak sonrası ezberlenen o "çile" senaryosu yine vizyona girdi! Meteoroloji günler öncesinden uyardı ama İzmir Büyükşehir Belediyesi yine sınıfta kaldı. Altyapı yetersizliği nedeniyle Karabağlar ve Buca göle dönerken, İzmirli vatandaşlar karşıdan karşıya geçmek için canını dişine taktı.

İzmir'de değişmeyen kader! Her yağmurda "Venedik" özentisi görüntülere sahne olan Ege'nin incisinde, sabah saatlerinde bastıran sağanak yine hayatı felç etti. Vatandaşın vergileriyle yapılan yollar nehre dönerken, belediyenin "çözdük" dediği altyapı ilk ciddi sınavda yine çöktü.

ŞOV DEĞİL ALTYAPI LAZIM!

Karabağlar Sanayi bölgesinde taşan dere, belediyecilik anlayışının hangi seviyede olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sokaklar suyla dolunca araçlar adeta kaderine terk edildi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir görüntüde, bir vatandaşın sel sularına kapılmamak için demir korkuluklara asılarak yürümesi "Hizmet nerede?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

VATANDAŞ CANIYLA, BELEDİYE TAHLİYE İLE UĞRAŞIYOR!

Yıllardır süregelen "dere ıslahı" vaatleri kağıt üzerinde kalınca, faturayı yine İzmirli ödedi. Çeşme'de metrekareye 57, merkezde 27 kilogram yağış düşmesi, kentin altyapısının ne kadar kırılgan olduğunu kanıtladı.

Yağmur yağınca trafiği "stop" ettiren, vatandaşı sokakta mahsur bırakan bu yönetim anlayışına İzmirliler tepki gösterdi: "Her yağmurda aynı çile, her yağmurda aynı mağduriyet!"

İZMİR "GÖL" ŞEHİR OLDU

Büyükşehir ekiplerinin taşkın sonrası bölgeye gitmesi ise "yangın sonrası itfaiye" yorumlarına neden oldu. Tedbir almak yerine olay sonrası "çalışıyoruz" mesajı veren belediyeye karşı vatandaşlar isyan noktasında. Yağışın ardından kararan gökyüzü değil, İzmir'in çözülemeyen altyapı sorunu oldu!

