SON DAKİKA: İzmir’de İZBETON operasyonunda sıcak gelişme: CHP’li başkan Ümit Erkol dahil 9 şüpheli adliyede!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev operasyonun detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İzmir İZBETON soruşturması kapsamında; Gaziemir Kentsel Dönüşüm projeleri üzerinden kurulan bir yapı kooperatifi aracılığıyla menfaat sağlandığı iddia ediliyor. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise oldukça ağır: Zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali.
MİLYONLUK VURGUN İDDİASI: DOSYADA YOK YOK!
Harekete geçen ekipler, 9 Nisan'da düzenledikleri operasyonla aralarında siyaset dünyasının yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Şüphelilerden 9'u kıskıvrak yakalanırken, bir kişinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.
"BELEDİYE GÜVENCESİ" ALGISIYLA TUZAĞA MI DÜŞÜRÜLDÜLER?
Soruşturma dosyasında yer alan bilirkişi raporları ve mağdur beyanları, sistemin nasıl işlediğini de gözler önüne serdi. İddiaya göre, vatandaşlar "belediye güvencesi" algısı kullanılarak kooperatife üye yapıldı. Ancak işleyişin arka planında mevzuata aykırı sözleşmelerin havada uçuştuğu, ihale süreçlerinde belirli firmalara alan açıldığı ve hesap hareketlerinde milyonlarca liralık açıklanamayan farklar olduğu tespit edildi. MASAK ve teknik bilirkişilerin incelemeleri derinleştikçe, kamu zararının ve mağdur olan kooperatif ortaklarının uğradığı kaybın gerçek boyutunun çok daha çarpıcı rakamlara ulaşması bekleniyor.
TANIDIK İSİMLER DOSYADA: SOYER VE ASLANOĞLU DA ŞÜPHELİ
Operasyonun yankıları sürerken, dosyanın ucu geçmiş dönemdeki üst düzey isimlere de uzandı. Daha önce başlatılan farklı bir zimmet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bu yeni dosyada şüpheli sıfatıyla yer aldıkları öğrenildi.
ADLİYE ÖNÜNDE HAREKETLİ DAKİKALAR
Jandarmadaki sorgu ve işlemleri tamamlanan, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da yer aldığı 9 zanlı, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerin nöbetçi hakimliğe çıkarılması bekleniyor.