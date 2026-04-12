SON DAKİKA: İzmir’de İZBETON operasyonunda sıcak gelişme: CHP’li başkan Ümit Erkol dahil 9 şüpheli adliyede!

"BELEDİYE GÜVENCESİ" ALGISIYLA TUZAĞA MI DÜŞÜRÜLDÜLER?

Soruşturma dosyasında yer alan bilirkişi raporları ve mağdur beyanları, sistemin nasıl işlediğini de gözler önüne serdi. İddiaya göre, vatandaşlar "belediye güvencesi" algısı kullanılarak kooperatife üye yapıldı. Ancak işleyişin arka planında mevzuata aykırı sözleşmelerin havada uçuştuğu, ihale süreçlerinde belirli firmalara alan açıldığı ve hesap hareketlerinde milyonlarca liralık açıklanamayan farklar olduğu tespit edildi. MASAK ve teknik bilirkişilerin incelemeleri derinleştikçe, kamu zararının ve mağdur olan kooperatif ortaklarının uğradığı kaybın gerçek boyutunun çok daha çarpıcı rakamlara ulaşması bekleniyor.