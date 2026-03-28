SON DAKİKA... İzmir’de kızı Zeynep Vural’ı boğarak öldürmüştü: Anne Ayşe Vural’ın cezası onandı!

'HUKUKA AYKIRILIK YOK'

İtiraz sonrası dosya yeniden Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığına kanaat getirdi. Eksik incelemenin bulunmadığına karar veren Ceza Dairesi, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığını belirtti. Vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı ve sanığın adil biçimde yargılandığının altı çizildi. Yargıtay, alınan beyanlar ve toplanan delillerle belirlenen indirim oranının isabetli olduğuna kanaat getirdi. Hükümde hukuka aykırılık bulunmadığına karar veren Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, itirazları reddetti ve Ayşe Vural'a verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.