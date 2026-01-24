SON DAKİKA… İzmir’de takıntılı sevgili vahşeti! Pusu kurup 26 yaşındaki Gözde Akbaba’yı sokak ortasında katletti

Olay, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.20 sıralarında Menemen ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözde Akbaba (26) ikamet ettiği sitenin girişine geldiği sırada, kendisini bir süredir rahatsız ve tehdit ettiği ileri sürülen eski erkek arkadaşı Lokman E. (33) tarafından silahlı saldırıya uğradı.