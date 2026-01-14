SON DAKİKA: İzmir'deki ölümlü kazada flaş karar: 17,5 yıldan 6 yıla düştü! "Kasıt yok" denildi

İzmir'in Menemen ilçesinde İsmet Güzelküçük'ün hayatını kaybettiği feci kazada yargı süreci tamamlandı. Yerel mahkemenin verdiği 17,5 yıllık hapis cezası, İstinaf mahkemesi tarafından çarpıcı bir gerekçeyle düşürüldü. Kanında uyuşturucu madde saptanan sanığın cezasının 6 yıl 3 aya indirildi

OLASI KAST MI, BİLİNÇLİ TAKSİR Mİ?

Menemen'de 2021 yılında meydana gelen kazada Türkay Pala idaresindeki araç, İsmet Güzelküçük'ün aracına arkadan çarparak ölümüne neden olmuştu. İlk derece mahkemesi, sanığın kanında bulunan maddeler ve hız sınırını aşması nedeniyle eylemi "bilerek risk almak" olarak yorumlamış ve "Olası Kast" ile cezalandırılmasına hükmetmişti.



İsmet Güzelküçük



Ancak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi bu kararı yerinde bulmadı. Kararın gerekçesinde, sanığın neticeyi öngördüğü ancak "olursa olsun" mantığıyla hareket ettiğine dair somut bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Mahkeme heyeti, sanığın araç kullanma becerisine güvenerek kazanın gerçekleşmeyeceğine inandığına kanaat getirerek olayı "Bilinçli Taksir" kapsamına aldı ve cezayı radikal şekilde düşürdü.



Türkay Pala

BİLİRKİŞİ RAPORU: UYUŞTURUCU VE AŞIRI HIZ TESPİT EDİLDİ

Dava dosyasına giren teknik raporlar kazanın dehşetini gözler önüne serdi. Adli Tıp ve Ege Üniversitesi tarafından hazırlanan raporlarda, sanığın kanında sadece yeşil reçeteyle satılan ve suistimal edildiğinde uyuşturucu etkisi yaratan maddeler olduğu saptandı. Ayrıca sanığın azami hız sınırının iki katından fazla bir süratle seyrettiği ve takip mesafesi kuralını hiçe sayarak kazada tam kusurlu olduğu belgelendi.

"PİŞMANLIK" İNDİRİMİ TARTIŞMA YARATTI

Mahkeme, sanığın sabıkasız geçmişini ve duruşmalardaki "Keşke olmasaydı" şeklindeki ifadelerini lehe indirim sebebi saydı. Ancak bu karar mahkeme heyeti içinde oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla alındı. Karara itiraz eden üye hakim, sanığın yargılama boyunca suçunu kabul etmediğini, aksine hayatını kaybeden kişiyi suçladığını belirtti. Muhalefet şerhinde sanığın mağdur yakınlarıyla hiçbir empati kurmadığı ve sadece kendi ekonomik kaybına odaklandığı vurgulanırken, verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasının yanında ehliyetine de 2,5 yıl süreyle el konulması kararlaştırıldı.