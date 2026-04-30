Son dakika: İzmir’deki trafik dehşetinde flaş gelişme! Bilirkişi ön raporuna ulaşıldı

İzmir'de dün akşam saatlerinde kontrolden çıkan TIR, zincirleme kazaya neden oldu. Kaza dün saat 16.26'da Bornova İstanbul Caddesi Topçu Tugayı Lojmanları mevkiinde meydana geldi. Bornova yönüne giden TIR'ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Kontrolsüz şekilde ilerleyen TIR, aralarında polis otosunun da bulunduğu 9 araca çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada can pazarı yaşanırken, demir yığınına dönen araçlarda sıkışanları itfaiye ekipleri çıkardı. TIR şoförü ile bir motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan polis memuru Serkan Hızlı da tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Biri polis 4 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

FİRMA YETKİLİSİNE TUTUKLAMA TALEBİ

3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aracı işleten lojistik firma sahibi yetkilisi gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

TIR ŞOFÖRÜ İKİ MADDEYİ İHLAL ETTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Rapora göre kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü İsmail Çoban, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 52/b. maddesinde, "Sürücüler hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar." ile 56/1c maddesi, "Sürücüler önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemek zorundadırlar" maddelerini ihlal ederek kazada etken oldu. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

