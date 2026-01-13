SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu’nun jetiyle Kıbrıs’a kumar turu! Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Emel Müftüoğlu detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı. "Uyuşturucu kullanmak" ve "fuhşa teşvik" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan Görgüzel, Kıbrıs tatilinden özel uçaktaki gizemli odaya kadar pek çok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BENİ KIBRIS'A EMEL MÜFTÜOĞLU GÖNDERDİ"
Görgüzel, soruşturma dosyasına giren uçaktaki fotoğraf karesine ilişkin savunmasında, tatil organizasyonunun arkasındaki ismi açıkladı. Tatil için KKTC'ye gittiğini belirten Görgüzel, "Beni bu tatile Emel Müftüoğlu gönderdi. Kıbrıs'ta Müftüoğlu'nun firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'ndan yüksek miktarda casino çipi aldığını ve kumar oynadıklarını gördüm" dedi.
"İMAMOĞLU'NUN ÖZEL JETİ OLDUĞUNU BİLSEYDİM BİNMEZDİM"
Yazının dikkat çeken noktası ise dönüş yolculuğunda kullanılan özel jet oldu. Uçağın kime ait olduğunu sonradan öğrendiğini iddia eden Görgüzel, ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım."
ÖZEL UÇAKTAKİ "GİZEMLİ ODA" İDDİASI
Uçak içerisinde uyuşturucu madde kullanmadığını savunan Görgüzel, uçaktaki diğer kadınlarla ilgili şunları söyledi: "Genç kızların arka odaya sıklıkla gittiğini görünce onları 'Kendinizi kullandırıyorsunuz' diye uyardım. O odaya hiç girmedim, uyuşturucu kullanmadım."
SORUŞTURMADA SON DURUM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden: Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper tutuklanırken Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Tokgöz ve Burak Fahri Yön adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı