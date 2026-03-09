SON DAKİKA: Kadıköy’de akılalmaz hırsızlık! 68 yaşındaki kadın ve bakıcısını bağlayıp kasayı boşalttılar!

Kadıköy Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday sokakta 5 Mart gece sabaha karşı saat 04:30 sıralarında meydana geldi. Ellerinde merdiveni alıp 1. Kattaki binanın balkona merdiven dayayan soyguncular içeri girip yaşlı kadın ve bakıcısının önce ellerini ve kollarını bağladı. Ardından ağızları bantlayıp yatak odasındaki kasanın olduğu yere gittiler. Soyguncular iki kadın elleri kolları bağlıyken kasadaki 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı alıp kaçtı.
YAŞLI KADIN "BALKONDAN İKİ ADAM GELİP BİZİ BAĞLADI"
İddiaya göre bakıcı kadın, kendi imkanlarıyla bağlardan kurtulup polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler ev sahibi Neriman F.P.'nin ifadesini aldı. Yaşlı kadın yaşadıklarını şu sözlerle anlattı; "Saat 04:30 sıralarında yanında bakıcım M.K. ile birlikte salondaydık. Tanımadığım 2 erkek balkon kapısından içeri girdi.
3 SOYGUNCU YAKALANDI
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yüzlerce saat kamera izleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti. Şüpheliler A.S. (32), F.A. (27) ve T.A. (35) Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Başakşehir'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.
ALTIN VE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin yapılan ikamet aramalarında, 46 bin 900 lira, 2 adet altın olduğu değerlendirilen bileklik ve kolye ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller gerekli tahkikat işlemleri için Gasp Büro Amirliğine götürüldü.
MERDİVEN DAYAYIP GİRDİKLERİ ANLAR KAMERADA
Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soyguncuların binaya merdiven dayayıp girdikleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.