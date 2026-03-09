Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kadıköy'de akılalmaz hırsızlık! 68 yaşındaki kadın ve bakıcısını bağlayıp kasayı boşalttılar!
Giriş Tarihi: 9.03.2026 16:05 Son Güncelleme: 9.03.2026 16:06

İstanbul Kadıköy’de gece yarısı bir binaya merdiven dayayarak giren gözü dönmüş hırsızlar, 68 yaşındaki kadını ve bakıcısını etkisiz hale getirip ellerini kollarını bağladı. Kasadaki 1 milyon liralık serveti alıp kayıplara karışan şüphelilerin, o dehşet anlarından sonra yaptıkları ise pes dedirtti.

Kadıköy Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday sokakta 5 Mart gece sabaha karşı saat 04:30 sıralarında meydana geldi. Ellerinde merdiveni alıp 1. Kattaki binanın balkona merdiven dayayan soyguncular içeri girip yaşlı kadın ve bakıcısının önce ellerini ve kollarını bağladı. Ardından ağızları bantlayıp yatak odasındaki kasanın olduğu yere gittiler. Soyguncular iki kadın elleri kolları bağlıyken kasadaki 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı alıp kaçtı.

YAŞLI KADIN "BALKONDAN İKİ ADAM GELİP BİZİ BAĞLADI"

İddiaya göre bakıcı kadın, kendi imkanlarıyla bağlardan kurtulup polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler ev sahibi Neriman F.P.'nin ifadesini aldı. Yaşlı kadın yaşadıklarını şu sözlerle anlattı; "Saat 04:30 sıralarında yanında bakıcım M.K. ile birlikte salondaydık. Tanımadığım 2 erkek balkon kapısından içeri girdi.

Bana evde kasa var mı? diye sordular. Ardından önce bakıcımın elini kolunu bağladılar sonra benim. Sonrada yatak odasına girip kasayı sakladığım yerden bulup içindeki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları alıp gittiler. Bakıcım bir süre sonra kendini çözdü" dediği öğrenildi.

3 SOYGUNCU YAKALANDI

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yüzlerce saat kamera izleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti. Şüpheliler A.S. (32), F.A. (27) ve T.A. (35) Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Başakşehir'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

ALTIN VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin yapılan ikamet aramalarında, 46 bin 900 lira, 2 adet altın olduğu değerlendirilen bileklik ve kolye ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller gerekli tahkikat işlemleri için Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

MERDİVEN DAYAYIP GİRDİKLERİ ANLAR KAMERADA

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soyguncuların binaya merdiven dayayıp girdikleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

