SON DAKİKA: Kadıköy’de akılalmaz hırsızlık! 68 yaşındaki kadın ve bakıcısını bağlayıp kasayı boşalttılar!

Bana evde kasa var mı? diye sordular. Ardından önce bakıcımın elini kolunu bağladılar sonra benim. Sonrada yatak odasına girip kasayı sakladığım yerden bulup içindeki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları alıp gittiler. Bakıcım bir süre sonra kendini çözdü" dediği öğrenildi.