Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Kadıköy’de bindiği vapurda ortadan kaybolmuştu: Azerbaycanlı kadının cesedi Haydarpaşa açıklarında bulundu!
Giriş Tarihi: 5.05.2026 14:49 Son Güncelleme: 5.05.2026 15:22

SON DAKİKA | Kadıköy’de bindiği vapurda ortadan kaybolmuştu: Azerbaycanlı kadının cesedi Haydarpaşa açıklarında bulundu!

İstanbul Kadıköy’den Beşiktaş’a giden yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44) sefer sırasında kayboldu. Vapurda kadına ait çanta bulunurken, Kadıköy’den turnikeden geçerek vapura bindiği belirlenen Huseynova’nın Beşiktaş’ta inen yolcular arasında yer almadığı tespit edildi. İhbarın ardından denizde arama çalışması başlatıldı. Kadının cesedi Haydarpaşa açıklarında bulundu. Kadının son anlarına dair görüntüler de ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
  • ABONE OL

Olay, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy-Beşiktaş vapurunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'den Beşiktaş'a sefer yapan yolcu vapurundaki güverte bölümünde çantasıyla oturan kadının bir süre sonra ortadan kaybolduğu fark edildi. Çantanın yerinde olduğu ancak kadının vapurda olmadığı anlaşılınca durum görevlilere bildirildi.

KADIKÖY'DE VAPURA BİNDİĞİ BELİRLENDİ

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, seferi yapan vapurun Kırçıloğlu 4 isimli yolcu gemisi olduğu tespit edildi. Vapurda bulunan siyah çantada yapılan kontrollerde kadının kimlik bilgilerine ulaşıldı. Çantanın Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova'ya ait olduğu belirlendi. Kadıköy iskelesindeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Huseynova'nın saat 20.20 sıralarında turnikeden geçerek vapura bindiğini tespit etti. Görüntüler kayıp kadının kızı Nigar Yusifli'yede izletildi. Yusifli, görüntüdeki kişinin annesi olduğunu teyit etti.

Kadıköy-Beşiktaş vapurunda esrarengiz olay! Kaybolan kadının son görüntüsü A Haber'de! | Video

BEŞİKTAŞ'TA İNMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Vapurun varış noktası olan Beşiktaş iskelesindeki kamera görüntüleri de polis ekipleri ve kayıp kadının kızıyla birlikte incelendi. Yapılan incelemede Huseynova'nın Beşiktaş iskelesinde indiğine dair bir görüntü bulunamadı. Tekne kaptanıyla yapılan görüşmede vapurdaki kameraların 14 Nisan'dan bu yana çalışmadığı bilgisine ulaşıldı. Kadının bulunması için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne ait 2 kontrol botu, Kıyı Emniyeti'ne ait 1 bot ve Sahil Güvenlik'e ait 1 botla denizde arama çalışması sürdürüldü.

O KADININ CESEDİ HAYDARPAŞA AÇIKLARINDA BULUNDU

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda kadının cesedi Haydarpaşa açıklarında bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #BEŞİKTAŞ #SAHİL GÜVENLİK #KADIKÖY #AZERBAYCAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Kadıköy’de bindiği vapurda ortadan kaybolmuştu: Azerbaycanlı kadının cesedi Haydarpaşa açıklarında bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA