SON DAKİKA: Kadıköy’de metrobus duvara çarptı

Son dakika haberi: Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüss son durağında kontrolden çıkan bir metrobüs Kadıköy Belediyesi binasının duvarına çarptı.
Ekipler olay yerinde önlem aldı. Son duraktan çıkan metrobüsün dönüş almak isterken kontrolden çıktığı ve Kadıköy Belediyesi'nin bahçe duvarına çarptığı belirtildi.
Kazada metrobüs şoförü ile yoldan geçmekte olan 1 kişi olmak üzere 2 kişi yaralandı.
#Canlı: İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan metrobüs, yolun karşısında yer alan Kadıköy Belediyesi'nin duvarına çarptı https://t.co/FJmfVnH0sC— AA Canlı (@AACanli) November 17, 2022
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