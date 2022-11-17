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Giriş Tarihi: 17.11.2022 13:39 Son Güncelleme: 17.11.2022 14:05

SON DAKİKA: Kadıköy'de metrobus duvara çarptı

Son dakika: Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs son durağında kontrolden çıkan bir metrobüs Kadıköy Belediyesi binasının duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
SON DAKİKA: Kadıköy’de metrobus duvara çarptı

Son dakika haberi: Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüss son durağında kontrolden çıkan bir metrobüs Kadıköy Belediyesi binasının duvarına çarptı.

Ekipler olay yerinde önlem aldı. Son duraktan çıkan metrobüsün dönüş almak isterken kontrolden çıktığı ve Kadıköy Belediyesi'nin bahçe duvarına çarptığı belirtildi.

Kazada metrobüs şoförü ile yoldan geçmekte olan 1 kişi olmak üzere 2 kişi yaralandı.

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SON DAKİKA: Kadıköy'de metrobus duvara çarptı
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