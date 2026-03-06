SON DAKİKA… Kafa Koparan Fatih Keleş’in sevgilisi Ayşe Sağlam ek ifade verdi: Dikkat çeken mama ve büyü iddiası

"MAMA" VE BÜYÜ İDDİASI

İfadesinde Merve Eryiğit'i yaklaşık 7-8 yıldır tanıdığını belirten Sağlam, Eryiğit'in bazı kadınları iş insanlarıyla tanıştırdığını ve bu nedenle çevresinde "Mama" olarak bilindiğini öne sürdü. Eryiğit'in bir iş insanından hamile olduğunu söyleyerek para aldığını duyduğunu iddia eden Sağlam, "Merve'nin 'Sevda Anne' lakaplı bir büyücüsü vardır. Beni de buraya bir kez götürdü. Merve'nin eski erkek arkadaşına bağlama büyüsü yaptırdığına şahit oldum. Blok3 isimli şarkıcıya Merve takıntılı olup bu kişiye de büyü yaptırdı" diyerek ifadesini tamamladı.