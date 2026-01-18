SON DAKİKA... Kağıthane’de kan donduran kalaşnikoflu infaz! 9 saat pusuda beklemişler: GPS detayı şoke etti

Olay, 15 Ocak Perşembe günü saat 11.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Burak Tunçel (25), 34 HUB 246 plakalı aracına bindiği esnada, yanında park halindeki araçta bekleyen maskeli saldırganların hedefi oldu. İkisi kalaşnikof kullanan üç saldırgan, Tunçel'in üzerine adeta mermi yağdırdı.
GPS İLE ADIM ADIM TAKİP
Emniyet birimlerinin derinlemesine incelemesi sonucunda, saldırganların planlı bir suikast gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlıların, Tunçel'in aracının altına GPS (sinyal takip cihazı) yerleştirerek hareketlerini izledikleri tespit edildi. Olay günü saat 03.00'te pusunun kurulacağı noktaya gelen saldırganların, Tunçel'in evden çıkıp aracına binmesi için 9 saat boyunca araç içinde bekledikleri öğrenildi.
ARACI YAKIP KAÇTILAR
Saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin, izlerini kaybettirmek için kullandıkları siyah otomobili Kemerburgaz-Göktürk mevkisinde ateşe verdikleri belirlendi. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
12 SUÇ KAYDI VARDI
Hastaneye kaldırılan ancak kulak, boyun, göğüs ve sırtına isabet eden çok sayıda kurşunla hayatını kaybeden Burak Tunçel'in kabarık bir suç dosyası olduğu ortaya çıktı.
Tunçel'in; Uyuşturucu madde kullanmak, Açıktan hırsızlık, Mala zarar verme gibi suçlardan toplam 12 adet suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenildi.