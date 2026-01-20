SON DAKİKA: Kağıthane’de vahşet! GPS ile takip edip kalaşnikofla infaz etmişlerdi! 11 şüpheli hakkında yeni gelişme

MATRUŞKA GİBİ KAÇIŞ

Yapılan çalışmaların ardından olay sonrası ayrıntılarda ortaya çıktı. Zanlılar, izlerini kaybettirmek için "matruşka bebek" oyununu andıran çok katmanlı bir kaçış planı uyguladı. Tunçel'in araca binmesiyle birlikte saldırıyı gerçekleştiren zanlılar, kalaşnikof ve tabancayla ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Kaçan saldırganların geriye iz bırakmamak için kullandıkları otomobili Kemerburgaz–Göktürk ayrımında ateşe verdi.

KAMERAYA YAKALANMAMAK İÇİN BATTANİYE ÖRTÜLER

Göktürk'te kendilerini bekleyen arkası açık bir kamyonete binen şüphelilerden biri ön kabine geçerken, iki zanlı kamyonetin arka kısmına bindi. Kameralara yakalanmamak için üzerlerine battaniye örttükleri tespit edildi.