Son dakika... Kahramanmaraş’ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş Göksun'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, deprem 19 Aralık 2025 tarihinde saat 16.19.'da kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 19, 2025
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-12-19
Saat:16:19:08 TSİ
Enlem:38.20472 N
Boylam:36.70222 E
Derinlik:10.82 km
Detay:https://t.co/xJsP3JsNdq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yerin 10.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Göksun olduğu bildirildi.