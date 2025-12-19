Haberler Yaşam Haberleri Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:29 Son Güncelleme: 19.12.2025 16:48

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DHA
Kahramanmaraş Göksun'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, deprem 19 Aralık 2025 tarihinde saat 16.19.'da kaydedildi.

Yerin 10.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Göksun olduğu bildirildi.

