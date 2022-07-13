Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta deprem! Çevre illerde de hissedildi
Giriş Tarihi: 13.7.2022 21:44 Son Güncelleme: 13.7.2022 21:44

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta deprem! Çevre illerde de hissedildi

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Kahramanmaraş’ta 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede bulunanlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta deprem! Çevre illerde de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Kahramanmaraş'ta saat 21:15'te 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.56 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA! KAHRAMANMARAŞ'TA 3.5 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Kahramanmaraş'ta depremine ilişkin tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER VERİLERİ

AFAD SON DEPREMLER VERİLERİ

DEPREMİN MEVKİSİ

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta deprem! Çevre illerde de hissedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA