Haberler Yaşam Haberleri Son dakika Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi! 12 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 12.2.2023 22:39 Son Güncelleme: 12.2.2023 22:39

Son dakika Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi! 12 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kahramanmaraş deprem felaketinin 162. saatinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, yeni depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak 12 Şubat günü Kahramanmaraş - Türkoğlu’da 4.6 şiddetinde bir son dakika deprem olayı meydana geldi. Sarsıntıların ardından bölgede bulunanlar son dakika deprem olayıyla ilgili detayları öğrenmek isteyerek 12 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine erişmeye çalışıyor. İşte son dakika Kahramanmaraş deprem olayına ilişkin tüm bilgi ve detaylar.

Son dakika Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi! 12 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 19:29'da 5.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 2.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - KAHRAMANMARAŞ'TA ŞİDDETLİ DEPREM

Son dakika Kahramanmaraş deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KONUMU


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Son dakika Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi! 12 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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