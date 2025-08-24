Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD açıkladı: Elbistan depremi şiddeti…
Giriş Tarihi: 24.8.2025 06:14

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş Elbistan’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saatler 06.00’ı gösterdiğinde meydana gelen sarsıntı bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından hafif çaplı da olsa hissedildi. Öte yandan AFAD depreme ilişkin ayrıntıları açıkladı.

AFAD, Kahramanmaraş Elbistan'da deprem meydana geldiğini duyurdu. Saatler 06.00'ı gösterdiğinde yaşanan sarsıntı bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından ufak çaplı bir paniğe neden oldu. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, derinliği ise 19.74 km olarak paylaştı.

