SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD açıkladı: Elbistan depremi şiddeti…

AFAD, Kahramanmaraş Elbistan'da deprem meydana geldiğini duyurdu. Saatler 06.00'ı gösterdiğinde yaşanan sarsıntı bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından ufak çaplı bir paniğe neden oldu. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, derinliği ise 19.74 km olarak paylaştı.
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ 4.0'LIK DEPREMLE SARSILDI!
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Kahramanmaraş Elbistan merkez üssünde saat 06.00'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 24, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-08-24
Saat:05:59:57 TSİ
Enlem:38.1075 N
Boylam:37.26694 E
Derinlik:19.74 km
Detay:https://t.co/DZbqlb5IYK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi