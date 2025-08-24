SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD açıkladı: Elbistan depremi şiddeti…

AFAD, Kahramanmaraş Elbistan'da deprem meydana geldiğini duyurdu. Saatler 06.00'ı gösterdiğinde yaşanan sarsıntı bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından ufak çaplı bir paniğe neden oldu. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, derinliği ise 19.74 km olarak paylaştı.