Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı!
Giriş Tarihi: 11.03.2026 14:19 Son Güncelleme: 11.03.2026 14:45

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı!

AFAD: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.58'de 4 büyüklüğünde deprem oldu

DHA
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı!
  • ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DETAYLAR GELİYOR...

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz