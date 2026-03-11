SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

