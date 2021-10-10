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Giriş Tarihi: 10.10.2021 00:15 Son Güncelleme: 10.10.2021 00:15

SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Kahramanmaraş Andırın’da 3.1 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Kahramanmaraş Andırın'da saat 23:53'de 3.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 8.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülkemizde çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - KAHRAMANMARAŞ'TA 3.1 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN MEVKİSİ

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SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
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