SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Kahramanmaraş Andırın'da saat 23:53'de 3.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 8.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülkemizde çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - KAHRAMANMARAŞ'TA 3.1 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;