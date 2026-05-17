Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta korkutan yangın: Şantiye alevlere teslim oldu! 1 ölü, 6 yaralı
Giriş Tarihi: 17.05.2026 12:16 Son Güncelleme: 17.05.2026 12:30

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Doğukent Mahallesi'ndeki bir konut şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede sabah saatlerinde yangın çıktı. Yatakhaneden alevler yükselirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiyenin 15 araç ve 40 personelle yaptığı 3 saatlik çalışma sonunda alevler kontrol altına alındı. Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 6 işçi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
