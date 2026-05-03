SON DAKİKA| Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanmıştı! Minik Almina hayatını kaybetti! Acı haberi babası duyurdu

KURTULMUŞ'TAN ALMİNA İÇİN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan ve 18 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren öğrencilerimizden Almina Ağaoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Almina kızımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN'DEN TAZİYE MESAJI

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve hepimizi derinden üzen hadise sonucunda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren öğrencimiz Almina Ağaoğlu'nun vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Öğrencimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim ailemize sabır diliyorum. Bu büyük acı, ailesiyle birlikte hepimizin yüreğine düşmüştür. Bakanlık olarak evlatlarımızın ve eğitim ailemizin güvenliği, huzuru ve geleceği için gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: ALMİNA YAVRUMUZA YÜCE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen menfur saldırıda ağır yaralanan evladımız Almina Ağaoğlu'nun, 18 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Henüz 11 yaşında, hayatının en masum çağında aramızdan ayrılan Almina yavrumuza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim, kederli ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör