Son dakika: Kapalı Çarşı’da 9 milyarlık kara para vurgunu! Mali şube 37 kişiyi gözaltına aldı

Yapılan çalışmaları kapsamında şüpheli şahıslarca Fatih Kapalı Çarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 adet kurulan paravan şirketler aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı, bu yolla 9 Milyar TL'lik yasadışı bir para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi.