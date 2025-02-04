Son dakika: Kapalı Çarşı’da 9 milyarlık kara para vurgunu! Mali şube 37 kişiyi gözaltına aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçu ile ilgili çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmaları kapsamında şüpheli şahıslarca Fatih Kapalı Çarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 adet kurulan paravan şirketler aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı, bu yolla 9 Milyar TL'lik yasadışı bir para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi.