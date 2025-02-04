Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kapalı Çarşı'da 9 milyarlık kara para vurgunu! Mali şube 37 kişiyi gözaltına aldı
Giriş Tarihi: 4.2.2025 10:59 Son Güncelleme: 4.2.2025 11:10

Son dakika: Kapalı Çarşı'da 9 milyarlık kara para vurgunu! Mali şube 37 kişiyi gözaltına aldı

İstanbul Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Faik Ö.’nün de aralarında bulunduğu 37 kişi 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin 9 milyar liralık kara para akladığı gerekçesiyle Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. 8 ana şirketin 93 paravan şirketi aracılığı ile suç örgütlerinin yasa dışı bahisten kazandığı paraları yasal bankacılık sistemine entegre edildiği değerlendirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Kapalı Çarşı’da 9 milyarlık kara para vurgunu! Mali şube 37 kişiyi gözaltına aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçu ile ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmaları kapsamında şüpheli şahıslarca Fatih Kapalı Çarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 adet kurulan paravan şirketler aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı, bu yolla 9 Milyar TL'lik yasadışı bir para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Kapalı Çarşı Yönetim kurulu başkan yardımcısı Faik Ö.'nün de bulunduğu tespiti yapılan şüpheli şahıslara ait tüm mal varlıklarına el konuldu.

Sabah saatlerinde tarihinde şüpheli şahıslara yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

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Son dakika: Kapalı Çarşı'da 9 milyarlık kara para vurgunu! Mali şube 37 kişiyi gözaltına aldı
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