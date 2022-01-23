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Giriş Tarihi: 23.1.2022 13:00 Son Güncelleme: 23.1.2022 13:32

Son dakika: Kar yağışı nedeniyle araçlar kaydı! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı!

İHA
Son dakika: Kar yağışı nedeniyle araçlar kaydı! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı!

Son dakika haberi: Kocaeli'de, yoğun kar yağışı ve kayan araçlar sebebiyle; TEM Otoyolu ile D-100 karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. TEM Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikametinde de kaza meydana geldi. Yaralılar hastanelere kaldırılıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberine göre; Kocaeli'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kentin birçok noktası karla kaplanırken, trafikte de aksamalar yaşanıyor.

Son Dakika: Kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu ile D-100 karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı | Video

SON DAKİKA: İSTANBUL YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışının yoğunlaştığı ve görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlanıyor.

SON DAKİKA: KAR YAĞIŞI KAZALARA SEBEP OLDU!

Bazı araçların yoğun kar yağışı yüzünden kayması ve meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Körfez ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler yolların açılmasını bekliyor.

SON DAKİKA: DÜZCE TEM OTOYOLU İSTANBUL İSTİKAMETİNDE KAZA!

Gelen son dakika bilgisine göre; TEM Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikametinde de kaza meydana geldi.

Yoğun kar yağışı yüzünden yollarda oluşan buzlanma sebebiyle çok sayıda araç birbirine girdi.

Kaza sebebiyle çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülmeye çalışılıyor...

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Son dakika: Kar yağışı nedeniyle araçlar kaydı! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı!
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