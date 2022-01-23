Son dakika: Kar yağışı nedeniyle araçlar kaydı! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı!

Son Dakika: Kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu ile D-100 karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı | Video
SON DAKİKA: İSTANBUL YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI
Kar yağışının yoğunlaştığı ve görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlanıyor.
SON DAKİKA: KAR YAĞIŞI KAZALARA SEBEP OLDU!
Bazı araçların yoğun kar yağışı yüzünden kayması ve meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Körfez ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler yolların açılmasını bekliyor.
SON DAKİKA: DÜZCE TEM OTOYOLU İSTANBUL İSTİKAMETİNDE KAZA!
Gelen son dakika bilgisine göre; TEM Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikametinde de kaza meydana geldi.
Yoğun kar yağışı yüzünden yollarda oluşan buzlanma sebebiyle çok sayıda araç birbirine girdi.