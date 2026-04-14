SON DAKİKA: Kartal'da maket bıçaklı dehşette yeni perde! Husumetlisini öldüren sanıktan "bu kadarına da pes" dedirten savunma!

Kartal'da geçtiğimiz yılın Nisan ayında arkadaşlarıyla oturduğu sırada maket bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Fırat Kırdağ'ın cinayeti infial yaratmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan Katil zanlısı Gedikoğlu adliyeye sevk edilmiş ve hakimlikçe tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında sanık hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan hapis cezası istendi.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk celsesi görülen duruşmaya tutuklu sanık Yıldıray Gedikoğlu, hayatını kaybeden Fırat Kırdağ'ın eşi, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında olay günü Kartal Sahili'ne kız arkadaşıyla buluşmaya gittiğini söyleyen sanık Gedikoğlu, "Maktul Fırat'ı orada gördüm onu görünce kendime engel olamadım. Elimde olan maket bıçağı ile saldırdım. Niyetim sadece yaralamaktı. O esnada alkollüydüm tam olarak nerelerine vurduğumu hatırlamıyorum. Maktul daha önce beni yüzümden, göğsümden, kolumdan ve sırtımdan yaralamıştı. Yüzümde sabit iz kaldı. Korktuğum için şikayetçi olmamıştım Fırat ile arkadaş değildim aynı ortamda bulunuyorduk olaydan önce de yine kavgamız olmuştu. Beni bir kere "tesbih" bahane ederek dövmüştü. Yüzümün kesildiği olaydan sonra Kartal'a gittim ama kendisiyle bir daha hiç karşılaşmadım. Yüzümü kestiği olay eski Kartal Belediyesi'nin Kordonboyu Sokak'ta bulunan ara sokakta meydana geldi. Biz olay tarihinde alkol alıyorduk herkes ayrı alıyordu herkesin alkol alıp oturduğu sokaktı. Akşam vakitleriydi sokakta yaklaşık 50 kişi vardı. O gün ben aslında Ayhan isimli kişi ile tartışırken Fırat araya girip bana sataşmıştı. Hatta o gün ben Fırat'a "neden bana kinlenmişsin" ben buraya biramı içmeye kafa dağıtmaya geldim dedim bunun üzerine bıçak çıkarıp beni yaralamıştı.

Sanık, maktulle daha önce de aralarında husumet bulunduğunu belirterek, "Olay tarihinde Fırat'ı görünce kendime engel olamadım. Kesinlikle planlayarak olayı gerçekleştirmedim. Kendisini görünce bu olaydan duyduğum husumetten dolayı kendimi kontrol edemeyerek kendisine saldırdım amacım öldürmek değildi pişmanım." dedi.

3 ÇOCUK YETİM KALDI

Maktulün eşi ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Eşim arkadaşı Sezer'in kendisini çağırdığını söyleyerek evden ayrıldı devamında da bu olayın olduğunu öğrendim. Eşimin, sanığın yüzünü yaraladığı iddiasına ilişkin bir bilgim yoktur. Sanık en ağır cezayı alsın. 3 çocuğu yetim bıraktı" şeklinde beyanda bulundu.

SOL KARIN BÖLGESİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Duruşmada dinlenen tanık olay anını anlatarak, "Ben taraflardan Fırat'ı bir iki kez gördüm, sanığı tanımam. Olay tarihinde olayın meydana geldiği civarda tek başıma oturuyordum. Olayın meydana geldiği yer herkesin oturup alkol alıp sohbet ettiği yerdi. Fırat kelebek Erol diye tabir edilen şahıs ile oturmuş sohbet ediyordu. Beraber ilerlediler, oturup sohbet ederken sanık elinde ekmek bıçağına benzer büyük bıçakla geldi ve Fırat'ın arkasından yaklaşıp önce kafasına vurdu. Fırat kaçmaya başladı, peşinden giden sanık sol karın bölgesinde bıçaklayıp olay yerinden kaçtı" dedi.

SES KAYITLARI DOĞRUDUR

Olay tarihinde sanığın sevgilisi olan ve tanık olarak dinlenen E.T. "sanığın olay tarihinde kız arkadaşıydım. "Tespih" sebebi tartışma sonucu yüzünün yaralandığını söylemişti o dönem biz ayrıydık ancak sanık bana anlattığı için Fırat'ın onu yaraladığını biliyorum. Olaydan bir gün önce sanıkla otelde beraber kaldık. Sanık benle vedalaşmak ve ayrılmak için buluşmuştu. Sanık başka bir şehre taşınacağını söyledi birini öldüreceğini söylemedi. Olay tarihinde ses kaydı attığı doğrudur. Olay günü sanık beni aradı "benimle görüşmeye gelemeyeceğini kartalda Fırat'ı aradığını ama ne amaçla aradığını söylemedi daha sonra bana ses kaydı attı. Ben ses kaydını görünce sanığın da Fırat'tan öç almak için aradığını düşündüm" dedi.

ERTELENDİ

Cumhuriyet Savcısı, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri tarihe erteledi.