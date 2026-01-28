"SON DAKİKA: Kartal’da vahşet! Fırat Kırdağ maket bıçağıyla katledilmişti! Katilden şok ifade: Yüzümdeki iz için…"

İstanbul Kartal'da geçtiğimiz yılın Nisan ayında gerçekleşen ve infial yaratan Fırat Kırdağ cinayetiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Arkadaşlarıyla oturduğu sırada maket bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kırdağ'ın katil zanlısı Yıldıray Gedikoğlu hakkında hazırlanan iddianame, olayın sadece bir kavga değil, aylar öncesinden planlanmış bir intikam eylemi olduğunu gözler önüne serdi.
KATİLİN MESJLARI ORTAYA ÇIKTI: BENİM BUNU YAPMAM LAZIM
Savcılık tarafından incelenen telefon kayıtlarında, zanlının cinayet öncesinde çevresine attığı mesajlar ve ses kayıtları davanın seyrini değiştirecek nitelikte bulundu. Gedikoğlu'nun, Kırdağ ile aralarında geçmişe dayanan bir husumet olduğunu ve yüzünde kalan yaralanma izi nedeniyle psikolojik bir çöküntü yaşadığını defalarca dile getirdiği tespit edildi. Arkadaşına gönderdiği bir ses kaydında, "Zamanında bana bunu yaptı, millete göstermiş olsun diye değil, benim bunu yapmam lazım" diyerek intikam planını önceden itiraf ettiği anlaşıldı.
"AYNI ACIYI YAŞATMAK İÇİN..."
Tutuklanan zanlı Gedikoğlu, ifadesinde pişmanlık ile intikam duygusu arasında gidip gelen açıklamalarda bulundu. Kurbanın kendisini bir yıl önce bıçakla yaraladığını iddia eden zanlı, korkusundan dolayı şikayetçi olamadığını savundu. Olay günü maktul ile tesadüfen karşılaştığını ileri sürse de, yanındaki maket bıçağını "aynı acıyı yaşatmak" için kullandığını itiraf etti.
FIRAT KIRDAĞ
ADLİ TIP RAPORU VAHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Gedikoğlu, savunmasında "Öldürme kastım yoktu, sadece yüzünden yaralamak istedim. Olay anında kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. Tek amacım, yüzünde kalıcı bir iz bırakarak benim yaşadığım travmayı onun da yaşamasıydı" ifadelerini kullandı. Ancak Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporu, saldırının ne kadar şiddetli olduğunu kanıtladı. Raporda, Kırdağ'ın kafatası kemiğinin kırıldığı, iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği net bir şekilde belirtildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, toplanan deliller ve zanlının kendi gönderdiği mesajları "tasarlayarak öldürme" suçunun delili olarak kabul etti. Savcılık, Gedikoğlu'nun cinayeti soğukkanlılıkla planladığını vurgulayarak, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, Kartal'daki bu kan donduran intikam davası Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.