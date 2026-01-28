"SON DAKİKA: Kartal’da vahşet! Fırat Kırdağ maket bıçağıyla katledilmişti! Katilden şok ifade: Yüzümdeki iz için…"

KATİLİN MESJLARI ORTAYA ÇIKTI: BENİM BUNU YAPMAM LAZIM

Savcılık tarafından incelenen telefon kayıtlarında, zanlının cinayet öncesinde çevresine attığı mesajlar ve ses kayıtları davanın seyrini değiştirecek nitelikte bulundu. Gedikoğlu'nun, Kırdağ ile aralarında geçmişe dayanan bir husumet olduğunu ve yüzünde kalan yaralanma izi nedeniyle psikolojik bir çöküntü yaşadığını defalarca dile getirdiği tespit edildi. Arkadaşına gönderdiği bir ses kaydında, "Zamanında bana bunu yaptı, millete göstermiş olsun diye değil, benim bunu yapmam lazım" diyerek intikam planını önceden itiraf ettiği anlaşıldı.