SON DAKİKA… Kasım Garipoğlu’nun barmeni Atilla Aydın adını vermişti! Fenomen Merve Taşkın hakkında yakalama kararı!

Firari Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın'ın itirafları sonrası listede adı geçen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kısa süre önce yurt dışına yerleşen Taşkın, uyuşturucu partilerine katılan isimler arasında gösterilmişti.
UYUŞTURUCU PARTİSİNE KATILANLAR ARASINDAYDI
Firari Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın itirafçı olup uyuşturucu partilere katılan ünlü isimleri anlatmıştı. Aydın, firari işadamı Burak Ateş, fenomen Merve Taşkın, Şeyma Subaşı, manken Şevval Şahin, Miss Türkiye 2016 Güzeli Buse İskenderoğlu, modacı Lerna Elmas, Monkey Project'in işletmecileri, Defne Samyeli'nin kızları Deren-Derin Talu, Mert Ayaydın, Burak Altındağ gibi 27 kişinin ismini savcılıkla paylaştı. Bu isimler arasında Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'la geçtiğimiz aylarda gittiği bir mekândan poz veren voleybolcu Özge Ertöz ve modacı Sandra Alazoğlu yer aldı.
YURT DIŞINA ÇIKTIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hesabından yaptığı açıklamada son aylarda ciddi bir kaygı ve korku haliyle yaşadığını belirterek geceleri uyuyamadığını, olası bir gözaltı ihtimaline karşı sürekli hazırlıklı uyuduğunu duyurmuştu. Türkiye'den ayrılma kararının bir kaçış değil, kendisi için bir yolculuk olarak tanımlayan Taşkın, bir yıl önce yayımlanan bir programdaki diyaloglar gerekçe gösterilerek "fuhuşa teşvik" iddiasıyla ifadeye çağrılmıştı.
Taşkın ayrıca, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı bir paylaşım nedeniyle hâkim karşısına çıkmıştı. Sevgililer Günü'nde yalnız kalanlara 400 bin lira karşılığında eşlik edebileceğini duyurduğu paylaşımının mizah amaçlı olduğunu söyleyen Taşkın hakkında verilen "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirleri daha sonra kaldırılmış, dava ileri bir tarihe ertelenmişti.