SON DAKİKA… Kasım Garipoğlu’nun barmeni Atilla Aydın adını vermişti! Fenomen Merve Taşkın hakkında yakalama kararı!

YURT DIŞINA ÇIKTIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hesabından yaptığı açıklamada son aylarda ciddi bir kaygı ve korku haliyle yaşadığını belirterek geceleri uyuyamadığını, olası bir gözaltı ihtimaline karşı sürekli hazırlıklı uyuduğunu duyurmuştu. Türkiye'den ayrılma kararının bir kaçış değil, kendisi için bir yolculuk olarak tanımlayan Taşkın, bir yıl önce yayımlanan bir programdaki diyaloglar gerekçe gösterilerek "fuhuşa teşvik" iddiasıyla ifadeye çağrılmıştı.