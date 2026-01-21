SON DAKİKA... Kastamonu’da acı olay... Minibüsünün alev alev yandığını görünce kalbine yenik düştü!

Olay, İhsangazi ilçesi Haydarlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamet eden Mustafa Küçükzengin, soğuk hava sebebiyle yakıt sistemi donan minibüsünü ısıtmak için altında ateş yaktı. Bir süre sonra altında yakılan ateşin sıçraması neticesinde minibüs alevlere teslim oldu. Minibüste çıkan yangın, evin garaj kısmına da sıçradı.