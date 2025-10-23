SON DAKİKA: Kastamonu’da yol kenarında ölü bulunmuştu! Kırık far detayı cinayetin perdesini araladı!

OLAY YERİNDEN ELE GEÇEN KRİTİK DELİL: KIRIK FAR PARÇASI

Olay yeri incelemesini derinleştiren uzman polis ekipleri, kritik bir ipucuna ulaştı: Kaza bölgesinde bulunan kırık bir far parçası. Bu küçük delil, soruşturmanın seyrini değiştirecek en önemli halka oldu.