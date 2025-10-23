Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kastamonu'da yol kenarında ölü bulunmuştu! Kırık far detayı cinayetin perdesini araladı!
Giriş Tarihi: 23.10.2025 12:25

SON DAKİKA: Kastamonu'da yol kenarında ölü bulunmuştu! Kırık far detayı cinayetin perdesini araladı!

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan İbrahim Çakal'ın ölümüyle ilgili yürütülen kapsamlı soruşturma, olay yerinde bulunan küçük bir kırık far parçası ve emniyet ekiplerinin tam 230 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sayesinde çözüme kavuştu. Polisin titiz çalışması, olayın sırrını çözdü. Kazaya karışan minibüsün sürücüsü M.Ö., yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
SON DAKİKA: Kastamonu’da yol kenarında ölü bulunmuştu! Kırık far detayı cinayetin perdesini araladı!

Korkunç olay, 19 Ekim'de İhsangazi-Araç kara yolunun Kuşçular köyü mevkiinde vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı. Yol kenarında bulunan ceset, hemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel bir ekibin kurulmasına neden oldu.

OLAY YERİNDEN ELE GEÇEN KRİTİK DELİL: KIRIK FAR PARÇASI

Olay yeri incelemesini derinleştiren uzman polis ekipleri, kritik bir ipucuna ulaştı: Kaza bölgesinde bulunan kırık bir far parçası. Bu küçük delil, soruşturmanın seyrini değiştirecek en önemli halka oldu.

230 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ, ŞÜPHELİ MİNİBÜS TESPİT EDİLDİ

Polis, far parçasının ait olabileceği aracı tespit edebilmek için, kaza bölgesine 10 kilometre uzaklıktaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını mercek altına aldı. Ekipler, tam 230 saatlik devasa bir kamera kaydını kare kare, büyük bir sabırla inceledi. Bu titiz değerlendirme sonucunda, bölgeden geçen onlarca araç arasından, kazaya karışma ihtimali yüksek olan şüpheli minibüs tespit edildi.

BARTIN'DA TAMİR EDİLİRKEN YAKALANDI

Elde edilen deliller ışığında teknik ve fiziki takibi başlatan özel ekip, şüpheli minibüs sürücüsü M.Ö.'nün aracını Bartın'da tamir ettirdiğini belirledi. Yapılan operasyonla Bartın'da yakalanan M.Ö., hemen Kastamonu'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen minibüs sürücüsü M.Ö., "taksirle ölüme neden olma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Kastamonu'da yol kenarında ölü bulunmuştu! Kırık far detayı cinayetin perdesini araladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz