SON DAKİKA! Kayıp Gülistan Doku dosyasında adı yer alıyordu: Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel’e soruşturma

DOSYA ERZURUM'A GÖNDERİLDİ

Başsavcılık, Tuncay Sonel'e yönelik isnat edilen suçların kişisel suç niteliğinde olduğunu değerlendirdi. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 161/6. maddesi uyarınca; valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisi, suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesi'nin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu için bu kapsamda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuncay Sonel hakkında mevcut delil durumuna göre gereğinin yapılması amacıyla dosyayı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk etti.