SON DAKİKA: Kayseri’de kanlı pusu! Müteahhit Mustafa Yerli lüks otomobilinde kurşun yağmuruna tutuldu!

LÜKS OTOMOBİLDE KURŞUN YAĞMURU

Olay, Kayseri'nin Kocasinan (bazı kaynaklarda Melikgazi olarak geçiyor, ancak genel olarak Akin Mahallesi Kocasinan'a bağlıdır) ilçesine bağlı Akin Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat firması sahibi Mustafa Yerli, lüks otomobiliyle ilerlerken önü, husumetli olduğu iddia edilen E.T. tarafından kesildi. Görgü tanıklarının ve iddiaların odağındaki olayda, ikili arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle şiddetli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın hızla büyümesi üzerine, şüpheli E.T. yanında bulundurduğu tabancayı çekerek Mustafa Yerli'nin aracına adeta kurşun yağdırdı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında gerçekleşen saldırı, müteahhit Yerli'nin ölümüne neden oldu.