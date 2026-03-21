SON DAKİKA... Kayseri’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Tıp öğrencisi Yaren Mercan feci kazada hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 21.03.2026 08:38 Son Güncelleme: 21.03.2026 08:39

SON DAKİKA... Kayseri'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan (22), hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Kaza, akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. K.E. idaresindeki 38 YE 008 plakası öğrenilemeyen otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

METRELERCE SAVRULDU

Kazada devrilen motosikletten düşen sürücü Yaren Mercan, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Mercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Mercan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

KAZA KAMERADA

Öte yandan otomobil ile Yaren Mercan'ın kullandığı motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin Mercan'a çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz