SON DAKİKA… Kayseri’de üvey babası tarafından öldüresiye darp edilmişti! Annenin sözleri yüreklere işledi: Oğlumun sırtı simsiyahtı…

'BANA KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ'

Şerife G., görüntülerin yayınlanması sonrası konuştu. Eşi F.G. ile 3 yıllık evli olduğunu söyleyen Şerife G., "Eşim, 2'nci evliliğimden olan çocuğuma 3'üncü defa şiddet uyguladı. Ben ilkinde bir şey yapamadım. Nasıl bir şiddet uygulandığını görmediğim için sessiz kaldım. İkincisinde de videoya çektik. Kendisini ikaz ettim. 'Bir daha sakın benim çocuğuma kesinlikle dokunmuyorsun' dedim. 'Çocuğumun herhangi bir yerinde bir morluk görürsem seni şikayet eder, evden uzaklaştırırım. Gereken ceza neyse o cezayı çekmek zorundasın' dedim.