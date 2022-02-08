Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kazdağları'nda tipi nedeniyle 21 kişi mahsur kaldı!
Giriş Tarihi: 8.2.2022 23:35 Son Güncelleme: 8.2.2022 23:36

Son dakika: Kazdağları'nda tipi nedeniyle 21 kişi mahsur kaldı!

AA
Son dakika: Kazdağları’nda tipi nedeniyle 21 kişi mahsur kaldı!

Son dakika haberi: Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibini kurtarma çalışması başlatıldı.

Son dakika haberi: Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Valilik koordinasyonunda, kapanan yolun açılması ve personele ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlandı. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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