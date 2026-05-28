Giriş Tarihi: 28.05.2026 13:28

SON DAKİKA... Kene kabusu geri döndü! Sivas'ta 55 yaşındaki Rıza Demir hayatını kaybetti

SON DAKİKA... Sivas'ta 5 gündür Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören Rıza Demir (55), hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Hafik ilçesine bağlı Adamlı köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 4 çocuk babası Rıza Demir, 5 gün önce yüksek ateş ve mide bulantısı yaşamaya başladı.

Demir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrolde Demir'in kanında KKKA virüsü tespit edildi.

Demir'in vücudunda yapılan taramada ise keneye rastlanmadığı belirtildi. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Demir, dün akşam hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen Demir'in cenazesi defnedilmek üzere Adamlı köyüne götürüldü.

