SON DAKİKA | Kervan Eminoğlu gözaltına alınmıştı: Güllü’nün oğlu sessizliğini bozdu! ’Gözlerini kaçırdı’

"KEŞKE ANNEM YAŞASAYDI"

Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Kervan Eminoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bilgi almak üzere Yalova Adliyesi'ne geldi. Adliye çıkışında CNN TÜRK mikrofonuna konuşan Gülter, "Ben konuyla ilgili bilgi almak amacıyla geldim. Yüz yüze geldik, kendisine bir şey sormadım. Ben bu konuda kendi düşüncemi aktarmayayım. Zaten avukatlar ilgileniyorlar konuyla. Kendileri hakkında işlem başlatılacak. Yetkili makamlar da bu işin en doğru, noktası noktasına tespit yapıp bilen kişiler. Kervan'ı dün öğrendim. Sonra buraya geldim. Gözlerinin içine baktım ama o gözlerini kaçırdı. Tutuklanmasını bekliyordum açıkçası. Ama savcılık bu kararı verdiyse, bir bildiği vardır. Savcılık makamı, gerçekten bilinmeyen tarafta iğneyle bazı şeyleri bulmaya çalışıyor. En doğru kararı onlar verecek zaten. Biz yargıya güveniyoruz. Keşke annem yaşasaydı" ifadelerini kullandı.