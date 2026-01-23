SON DAKİKA | Kervan Eminoğlu gözaltına alınmıştı: Güllü’nün oğlu sessizliğini bozdu! ’Gözlerini kaçırdı’

Arabesk müziğin efsane ismi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yeni ve dikkat çekici bir gelişme yaşanmıştı. Annesini öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter dosyasında, soruşturma kapsamında Gülter'in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu cinayeti azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Yaşanan son gelişmenin ardından uzun süredir sessizliğini koruyan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, bilgi almak için geldiği adliye çıkışında konuştu.
"KEŞKE ANNEM YAŞASAYDI"
Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Kervan Eminoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bilgi almak üzere Yalova Adliyesi'ne geldi. Adliye çıkışında CNN TÜRK mikrofonuna konuşan Gülter, "Ben konuyla ilgili bilgi almak amacıyla geldim. Yüz yüze geldik, kendisine bir şey sormadım. Ben bu konuda kendi düşüncemi aktarmayayım. Zaten avukatlar ilgileniyorlar konuyla. Kendileri hakkında işlem başlatılacak. Yetkili makamlar da bu işin en doğru, noktası noktasına tespit yapıp bilen kişiler. Kervan'ı dün öğrendim. Sonra buraya geldim. Gözlerinin içine baktım ama o gözlerini kaçırdı. Tutuklanmasını bekliyordum açıkçası. Ama savcılık bu kararı verdiyse, bir bildiği vardır. Savcılık makamı, gerçekten bilinmeyen tarafta iğneyle bazı şeyleri bulmaya çalışıyor. En doğru kararı onlar verecek zaten. Biz yargıya güveniyoruz. Keşke annem yaşasaydı" ifadelerini kullandı.
"YALAN SÖYLEYİNCE OLMUYOR"
Ablası hakkında açıklamalarda bulunan Tuğberk Yağız Gülter, "Cezaevine gittim ancak Tuğyan'la görüşmedim. Kendisine kıyafet teslim ettim sadece. Sonra bir daha gitmedim. Kendi sosyal medya hesabımdan aktardığım gibi iletişimimi kopardım. Bir daha ablamla görüşeceğimi sanmıyorum. Herkese tamamım ama bile bile yalan söyleyince olmuyor. Bu yalanı başkalarından duyduğum zaman pek umursamıyorum ama ablası tarafından bu yalan söylenince insan vicdanını yokluyor" dedi.
"BİLGİMİZİ ALDIK"
Gülter'in avukatı Aycan Sevsay'da, "Tuğberk, dosyada müşteki sıfatıyla yer alıyor. Dosyayı takip ediyoruz. Buraya da bilgi alma maksadıyla geldik. Gerekli mercilerle görüşüp, bilgimizi aldık. Soruşturmanın selameti açısından daha fazla bilgi vermeme kanaatindeyiz. İddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz. Biz Türk yargısı ne karar verecekse, ona inanıyoruz" diye konuştu.