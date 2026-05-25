Son dakika: Kılıçdaroğlu Cumartesi günü Genel Merkez’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde partililer ve vatandaşlarla gerçekleştirilmesi planlanan bayramlaşma programının 30 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'ye ertelendiğini bildirdi.
Sönmez ayrıca, 28 Mayıs'ta siyasi partilere yapılacak bayramlaşma ziyaretleri kapsamında kabul ve ziyaret heyetlerinin belirlendiğini açıkladı. Ziyaret heyetinde 28. Dönem Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, 26. Dönem Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, 28. Dönem Ankara Milletvekili Deniz Demir yer alırken, kabul heyetinde ise 28. Dönem Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 28. Dönem Konya Milletvekili Barış Bektaş, 28. Dönem İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılınç'ın görev alacağı belirtildi.
Öte yandan, Sönmez, kurultay davasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin belirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, MYK üyelerine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade etti.
CHP GENEL MERKEZİ GİRİŞİNE "MUTLAK BUTLAN" KARARI ASILDI
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay davasına ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin kararı parti genel merkez binasının girişine asıldı.
ANKARA'DA CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDEKİ OLAYLARA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 24 Mayıs 2026 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde başlayıp devam eden olaylara ilişkin çeşitli suçlamalar kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyerek taşkınlık çıkardığı değerlendirilen kişiler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.
Ayrıca kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içerikli eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 265. maddesi kapsamında "Görevli Memura Direnme" suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.
Öte yandan parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araç sürdüğü ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şahısla ilgili de, sosyal medyada yer alan görüntüler doğrultusunda TCK'nın 86. maddesi kapsamında "Kasten Yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Başsavcılık açıklamasında, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.