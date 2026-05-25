Son dakika: Kılıçdaroğlu Cumartesi günü Genel Merkez’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde partililer ve vatandaşlarla gerçekleştirilmesi planlanan bayramlaşma programının 30 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'ye ertelendiğini bildirdi.



Sönmez ayrıca, 28 Mayıs'ta siyasi partilere yapılacak bayramlaşma ziyaretleri kapsamında kabul ve ziyaret heyetlerinin belirlendiğini açıkladı. Ziyaret heyetinde 28. Dönem Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, 26. Dönem Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, 28. Dönem Ankara Milletvekili Deniz Demir yer alırken, kabul heyetinde ise 28. Dönem Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 28. Dönem Konya Milletvekili Barış Bektaş, 28. Dönem İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılınç'ın görev alacağı belirtildi.



Öte yandan, Sönmez, kurultay davasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin belirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, MYK üyelerine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade etti.