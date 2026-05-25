Son dakika: Kılıçdaroğlu perşembe günü Genel Merkez’de

ANKARA'DA CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDEKİ OLAYLARA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI...



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 24 Mayıs 2026 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde başlayıp devam eden olaylara ilişkin çeşitli suçlamalar kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyerek taşkınlık çıkardığı değerlendirilen kişiler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içerikli eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 265. maddesi kapsamında "Görevli Memura Direnme" suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.