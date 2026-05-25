Son dakika: Kılıçdaroğlu perşembe günü Genel Merkez’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü CHP Genel Merkezi'nde partililer ve vatandaşlarla düzenlenecek bayramlaşma programına katılacağını açıkladı. Sönmez ayrıca, gün içerisinde parti genel merkezinde gerçekleştirilecek bayramlaşma ziyaretlerine ilişkin kabul heyeti ile ziyaret heyetinin de belli olacağını ifade etti.
CHP GENEL MERKEZİ GİRİŞİNE "MUTLAK BUTLAN" KARARI ASILDI
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay davasına ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin kararı parti genel merkez binasının girişine asıldı.
ANKARA'DA CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDEKİ OLAYLARA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 24 Mayıs 2026 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde başlayıp devam eden olaylara ilişkin çeşitli suçlamalar kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyerek taşkınlık çıkardığı değerlendirilen kişiler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.
Ayrıca kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içerikli eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 265. maddesi kapsamında "Görevli Memura Direnme" suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.
Öte yandan parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araç sürdüğü ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şahısla ilgili de, sosyal medyada yer alan görüntüler doğrultusunda TCK'nın 86. maddesi kapsamında "Kasten Yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Başsavcılık açıklamasında, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.