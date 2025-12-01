SON DAKİKA: Kızılırmak faciasında eşi ve oğlunun ölümüne ilişkin tutuklanan doktor, cezaevinde intihar etti!

DAHA ÖNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Dr. Kıyak, eşi ile çocuğunun toprağa verilmesinin ardından 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada susma hakkını kullanan şüpheli, sevk edildiği adliyede verdiği çelişkili ifadeler sonrası çıkarıldığı hakimlikçe 17 Eylül'de tutuklandı. Tutuklandıktan birkaç gün sonra cezaevinde iple kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan Dr. Kıyak, önce Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tedavisi tamamlanan kıyak, Elazığ'daki cezaevine gönderildi.

KENDİNİ PENCERE KORKULUKLARINA ASTI

Kıyak, dün saat 19.30 sıralarında bulunduğu Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu koğuşundaki çöp poşeti ile kendini havalandırma penceresinin korkuluklarına astı. İnfaz koruma memurları, Kıyak'a müdahale etti. Ambulans ile cezaevi semt polikliniğine götürülen Kıyak, yaşamını yitirdi.