Son dakika: Gebze’de fabrikadaki rehine krizi sona erdi! Saldırgan gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Kocaeli'de Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ABD'li bir firmaya ait fabrikaya giren silahlı saldırgan İ. Y., 7 kişi rehin aldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin ikna çalışmalarından herhangi bir sonuç çıkmazken, saldırganın üzerinde bomba düzeneğini andıran bir giysi olduğu tespit edildi.
REHİNELERİN YAKINLARI FABRİKA ÖNÜNDE AĞLADI
Olay yerinde bulunan bazı kişilerin endişeli şekilde beklediği görülürken, bazı kişiler ise gözyaşlarını tutamadı. Fabrikada finans departmanında çalışan rehinelerden Süheyla Zihni'nin eşi İsmet Zihni saldırganın bir hesaptan yayın açtığını belirterek, "Görüntülerde eşim vardı, arkadaşımın eşi vardı. 1-2 tane de erkek çalışan orada otuyorlardı. Müzik çalıyorlardı. Eşim bana mesaj attı ama o mu başkası mı bilmiyorum. Rehin alındığını söyledi. 'Biri yaklaşırsa sağa sola ateş açıyor" ifadelerini kullandı.
POLİS EKİPLERİNİN ANİ MÜDAHALESİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Gözaltına alınan saldırganın ihtiyaç molası verdiği sırada polis ekiplerinin ani müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi. Saldırganın firmanın eski çalışanı olduğu ve alçı, boya, sıva ve bina dekorasyonu işleri yaptığı öğrenildi.
SINIR KAPISININ AÇILMASINI İSTEMİŞ!
Öte yandan, rehin alınanlardan birinin, yakınlarının bulunduğu Whatsapp grubuna yazdığı mesajlarda, "Sizi çok seviyorum. Kurtarın bizi artık. İyi değilim, korkuyorum. Şarjım az. Sınır kapısı açılsın istiyor. Söyleyin açılsın yoksa çıkamayacağız" dediği görüldü.
PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
Ayrıca saldırgan İ. Y.'nin sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. Saldırgan paylaşımında, "Bu saatten sonra sevdiklerimin yapacağı tek şey benim için Filistin'e dua ettikleri gibi dua etmektir" ifadeleri yer aldı.