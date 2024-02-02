Son dakika: Gebze’de fabrikadaki rehine krizi sona erdi! Saldırgan gözaltına alındı

REHİNELERİN YAKINLARI FABRİKA ÖNÜNDE AĞLADI

Olay yerinde bulunan bazı kişilerin endişeli şekilde beklediği görülürken, bazı kişiler ise gözyaşlarını tutamadı. Fabrikada finans departmanında çalışan rehinelerden Süheyla Zihni'nin eşi İsmet Zihni saldırganın bir hesaptan yayın açtığını belirterek, "Görüntülerde eşim vardı, arkadaşımın eşi vardı. 1-2 tane de erkek çalışan orada otuyorlardı. Müzik çalıyorlardı. Eşim bana mesaj attı ama o mu başkası mı bilmiyorum. Rehin alındığını söyledi. 'Biri yaklaşırsa sağa sola ateş açıyor" ifadelerini kullandı.